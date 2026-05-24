Protestlieder, elektrischer Rock, Country-Alben, religiöse Musik. Die Welt hat Bob Dylan einige der einflussreichsten Musikstücke zu verdanken. Eine Ikone wollte er aber nie sein.
New York - Es gibt eine Sache, die Bob Dylan im Laufe seiner Karriere trotz aller Anstrengungen nie gelungen ist: nicht als Ikone von den Massen verehrt zu werden. Ob Protestlieder, elektrischer Rock, Country-Alben oder religiöse Musik - das Gesamtwerk des Ausnahmemusikers gilt als Meilenstein der Musikgeschichte. Sogenannte Dylanologen sezieren seine Texte bis heute – und selbst mit seinen teils bizarren Konzerten begeistert der heute 85 Jahre alt werdende Dylan seine Fangemeinde weiter.