Musiknacht zum 10. Mal Fröhliches Partyvolk groovt in Kornwestheimer Kneipen
Die Musiknacht in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) ist ein Garant für gute Stimmung. Das Event lockte bei der zehnten Auflage viele Gäste in die Locations.
Die Musiknacht in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) ist ein Garant für gute Stimmung. Das Event lockte bei der zehnten Auflage viele Gäste in die Locations.
Leichter Nieselregen, ein kühler Wind – da scheint niemand Lust zu haben, aus dem Haus zu gehen. Doch weit gefehlt: Schließlich steigt ja die Kornwestheimer Musiknacht. In den Locations, die an der Nacht der Bands beteiligt sind, ist samstags oft schon kurz nach Beginn um 21 Uhr kaum ein Platz mehr zu bekommen.