Die Nominierten für den Musikpreis «1Live-Krone» stehen fest. Wer im Dezember zu Königen und Königinnen der deutschen Popmusik gekürt wird, entscheiden die Fans.

dpa 04.11.2024 - 07:00 Uhr

Bielefeld/Köln - Mehr als 30 Künstlerinnen und Musikacts können in diesem Jahr auf eine "1Live-Krone" hoffen - darunter auch bereits in den vergangenen Jahren gekrönte Musiker wie Ski Aggu oder Nina Chuba. Bis 4. Dezember haben Fans nun die Möglichkeit, in sieben Kategorien über ihre Favoriten abzustimmen, wie der Westdeutsche Rundfunk (WDR) mitteilte. Die begehrten Publikumspreise werden am 5. Dezember in Bielefeld im Lokschuppen in einer Gala-Show übergeben.