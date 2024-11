Beyoncé erreicht mit dem Album «Cowboy Carter» die Spitze der Country-Charts, aber bei der Vergabe der CMA-Country-Preise ist sie nicht im Rennen. Auch der Gewinner des Top-Preises fehlt bei der Show.

dpa 21.11.2024 - 09:22 Uhr

Nashville - Country-Sänger Morgan Wallen ("I Had Some Help") wurde bei der Vergabe der CMA-Country-Preise zum "Entertainer des Jahres" gekürt, doch der 31-jährige Sänger fehlte bei der Trophäen-Gala. Wallen war mit sieben Nominierungen der diesjährige Favorit, am Ende blieb es bei einem Gewinn.