Im vorigen Jahr räumte Taylor Swift bei der Verleihung der MTV Video Music Awards die meisten Preise ab. Nun führt Lady Gaga die Nominierungen an - dicht gefolgt von Bruno Mars.

dpa 06.08.2025 - 00:03 Uhr

Los Angeles/New York - Superstar Lady Gaga geht in diesem Jahr mit den meisten Gewinnchancen in die Verleihung der MTV Video Music Awards. Mit zwölf Nominierungen, darunter in den Sparten Video ("Die With a Smile"), Künstler und Song des Jahres, führt die 39-Jährige die Kandidatenliste an.