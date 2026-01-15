So stellt man sich das Studio eines Profimusikers vor: Am Rande des Wohnparks Neckarstraße im Osten Kornwestheims hat sich Peter Döser im Obergeschoss seines Hauses seinen Musikraum eingerichtet, mit einem Flügel, einem Klavier und einem Synthesizer, der an einen Computer angeschlossen ist. Hier ist die Komposition „Missa Salutaris“ entstanden, die im Oktober in der katholischen Kirche St. Martinus ihre Welt-Uraufführung erleben wird. „Es wird sicher meine letzte Komposition für Chor, Orchester und Solisten“, kündigt der Kornwestheimer Musiker an.