Mit ihrem Pop-und-Rock-Projekt „Voll unser Ding“ steht die Musikschule Wernau auf der Shortlist für den Musikschulpreis Baden-Württemberg 2026: Jetzt zählt jede Stimme.

Unter dem Motto „Verankert und vernetzt – Musikschule wirkt“ geht der Musikschulpreis Baden-Württemberg in seine 2026er-Runde. Mit dabei ist auch das Keyboardklassenprojekt „Pop und Rock – Voll unser Ding“, das bereits seit einiger Zeit an der Musikschule läuft – und das es auf die sogenannte Shortlist des Publikumspreises geschafft hat.

Das Angebot, das die Wernauer Musikschule in Kooperation mit der örtlichen Realschule durchführt, hat die Wettbewerbsjury offensichtlich überzeugt, sodass es für die Final-Qualifikation gereicht hat. Um diese zu gewinnen, benötigt die Musikschule Wernau allerdings etwa 2500 Stimmen, die durch ein Online-Voting zusammenkommen sollen

10.000 Euro winken dem Gewinner

„Den möglichen Gewinn in Höhe von 10 000 Euro würden wir direkt für unsere Schülerinnen und Schüler einsetzen. Wir haben schon ein paar Ideen, wie wir Kinder aus einkommensschwachen Familien unterstützen können, sodass das Geld letztlich genau dort ankommt, wo es am dringendsten benötigt wird“, erklärt Martl Jäckel, die neue Leiterin der Wernauer Musikschule. Aus ihrer Sicht wäre damit „ganz direkt für mehr Bildungsgerechtigkeit gesorgt“ und die Türen stünden auch Kindern aus sozial benachteiligten Familien offen.

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Doch bevor das Geld ausgegeben werden kann, muss der Musikschulpreis Baden-Württemberg erst mal gewonnen werden. Dafür zählt jede Stimme, die aus Jäckels Sicht, „gerne auch von außerhalb der Wernauer Stadtgrenzen kommen kann“. Umfangreiche Hilfe werde in jedem Fall benötigt, da auch große Musikschulen für den Publikumspreis nominiert worden seien, fügt sie hinzu.

2500 Stimmen plus x sind das Ziel

„2500 Stimmen sind schon ganz schön viel, aber gemeinsam mit den Menschen aus dem Landkreis Esslingen können wir das Unmögliche möglich machen“, hofft Jäckel und appelliert, für die Musikschule Wernau abzustimmen, „um barrierefrei allen Kindern den Musikschulunterricht zu ermöglichen“.

Das Voting für den Landesmusikschulpreis lauft noch bis zum 11. Mai, 12 Uhr. Unter dem Link: www.musikschulpreis-bw.de/abstimmung ist die Online-Wahl möglich.