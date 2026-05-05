Mit ihrem Pop-und-Rock-Projekt „Voll unser Ding“ steht die Musikschule Wernau auf der Shortlist für den Musikschulpreis Baden-Württemberg 2026: Jetzt zählt jede Stimme.
05.05.2026 - 11:00 Uhr
Unter dem Motto „Verankert und vernetzt – Musikschule wirkt“ geht der Musikschulpreis Baden-Württemberg in seine 2026er-Runde. Mit dabei ist auch das Keyboardklassenprojekt „Pop und Rock – Voll unser Ding“, das bereits seit einiger Zeit an der Musikschule läuft – und das es auf die sogenannte Shortlist des Publikumspreises geschafft hat.