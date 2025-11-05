Rosalia ist in aller Munde. «Lux», das neue Album der spanischen Sängerin, wird am Freitag offiziell veröffentlicht. Aber einige Songs sickern in den sozialen Netzwerken schon vorher durch.
05.11.2025 - 22:23 Uhr
Madrid - Das neue Album der spanischen Sängerin Rosalía ist nach Medienberichten zwei Tage vor der offiziellen Veröffentlichung geleakt worden. Alle Songs von "Lux", wie das neue Werk der 33-Jährigen heißt, seien in sozialen Netzwerken verbreitet worden, berichteten die Zeitungen "El País" und "El Periódico" sowie weitere spanische Medien unter Berufung auf mehrere Personen, darunter auch Journalisten, die die Lieder etwa via Whatsapp oder Tiktok erhielten.