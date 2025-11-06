Rosalía überrascht mit einem Album, das kaum tanzbar ist, aber mit sinnlichen Abenteuern und tiefgründigen Texten zwischen Sex, Sehnsucht und Gott fesselt. Ein Wagnis.
06.11.2025 - 02:49 Uhr
Barcelona - Die spanische Pop-Ikone Rosalía hat in Barcelona ihr neues Album "Lux" erstmals öffentlich vorgestellt. Im Palau Nacional hörten geladene Gäste die 18 Lieder, während die 33-Jährige auf einem Podest aus weißem Tüll wie eine Art Schneewittchen im Schnee lag. Anschließend verließ sie lächelnd aber wortlos durch die Reihe applaudierender Gäste huschend den neoklassizistischen Saal.