Der britische Musiker hatte in Buenos Aires ein Konzert eines früheren Bandkollegen besucht. Die Reise nach Südamerika endete tragisch. Fans trauern um den Musiker.

dpa 17.10.2024 - 08:46 Uhr

Buenos Aires - Der ehemalige Sänger der britischen Band One Direction, Liam Payne, ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge tot. Er starb am Mittwoch im Alter von 31 Jahren in Buenos Aires, wie Medien aus Großbritannien, USA und Argentinien unter Berufung auf Polizei und Rettungskräfte berichteten. Demnach soll der Musiker aus dem dritten Stock eines Hotels in einen Innenhof gestürzt sein. Eine Bestätigung vom Management oder der Familie des Sängers lag zunächst nicht vor.