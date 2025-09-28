Der Musikverein Frei-weg Plattenhardt besteht seit 100 Jahren. Das Jubiläum feiert er im November, zudem gibt es im Vorstand neue Ideen, um noch mehr Menschen zu begeistern.

﻿Filderstadt feiert in diesem Jahr den 50. Geburtstag. Das ist aber gar nichts gegen das Jubiläum des Musikvereins Frei-weg Plattenhardt. Der besteht heuer seit 100 Jahren. „Das muss man erst mal schaffen“, sagt Tobias Fügel, der Vorsitzende. Musiziert wird in der Stammkapelle – sie zählt 25 bis 28 Aktive zwischen zwölf und 70 Jahren –, der Nachwuchs spielt im Jugendblasorchester Filderstadt, das 2016 aus der Vereinigung der Jugendkapellen der Musikvereine Bernhausen, Bonlanden, Sielmingen und eben Plattenhardt entstanden ist. „Hier aus Plattenhardt kam die Idee dazu“, sagt Tobias Fügel.

Kooperation mit der Musikschule Er erklärt: Im Jugendblasorchester werden Synergien gebildet, zudem wird das Spielen dort an eine Ausbildung in der Musikschule Filum geknüpft. Junge Mitglieder örtlicher Vereine bekommen dort einen 40-Prozent-Rabatt auf die Gebühren, und „sobald sie einen gewissen Grad erreicht haben, können sie ins Jugendblasorchester“. Der nächste Schritt ist dann die Stammkapelle. Vier Aktive haben die Plattenhardter so schon gewonnen. „Es ist ein Selbstläufer, wenn man Spaß am Musizieren hat und in diesem Musikkarussell drin ist“, sagt Tobias Fügel.

Sechs Jahre alt war er, als sein Opa ihn zum Verein mitgenommen hat. Seither spielt er die Trompete. Auch Tobias Fügels eigene Kinder sind heute dabei. „Der Verein lebt vom Nachwuchs.“ Ein Trend spiele den Plattenhardtern in die Karten. Der 44-Jährige betont: Blasmusik ist wieder cool, ebenso Lederhosen, siehe Wasen. Bernhard Hegemann (51), der stellvertretende Vorsitzende, nickt. Schlager, Volkstümliches und „Musik von früher“ seien in. „Man spürt einen Wandel in der Gesellschaft“, sagt er.

Und tatsächlich: Das „Woodstock der Blasmusik“, das seit 2011 jedes Jahr in Österreich ausgerichtet wird, zieht mehr als 100 000 Menschen an, Musiker wie Andreas Gabalier füllen Hallen. „Man braucht sich für eine Polka heute nicht mehr rechtfertigen“, sagt Tobias Fügel.

Die Jugend im Fokus

Hier setzt Frei-weg an – mit Erfolg. Durch Videos, die „absolut die Jugend in den Fokus rücken“, hat Tobias Fügel es geschafft, die Zahl der Instagram-Follower seit Januar von 170 auf über 1200 zu steigern. Ob Löffelpolka oder Böhmische Liebe, „das Zeug geht durch die Decke“. Für ihn ist daran nichts Altbackenes zu finden. „Warum soll das uncool sein? Wir leben hier, das ist unser Umfeld.“

Tobias Fügel und Bernhard Hegemann spüren einen Wandel in der Gesellschaft. Foto: Caroline Holowiecki

Die Vatertagshocketse des Musikvereins in der Weilerhauhalle zieht stets Hunderte Menschen an. Diese Gemeinschaft zeichne die Vereine aus. Das Gesellige wird auch am 8. November gepflegt. Seinen runden Geburtstag feiert der Verein da mit seinem Musikstadl, einem Unterhaltungsabend mit musikalischen Gästen und Bewirtung. Dabei sein werden der örtliche Liederkranz und die Band Koi Limit.

Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr in der Weilerhauhalle. Der Musikstadl sei bereits Tradition. Doch der Verein will sich nicht ausruhen. Die beiden Vorsitzenden haben neue Ideen. Im nächsten Jahr soll erstmals ein Kirchenkonzert ausgerichtet werden, außerdem sind Workshops mit Profimusikern geplant, die auch anderen Vereinen offenstehen sollen. „Das soll uns interessant machen“, sagt Bernhard Hegemann. Zudem setzt der Musikverein zunehmend auf Soli und Gesangseinlagen von jungen Mitgliedern. Tobias Fügel sagt: „Man muss einfach positiv auffallen.“