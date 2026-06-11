Elon Musk lädt zu einer großen Börsenwette ein. Seine Weltraumfirma SpaceX hat zwar wenig Geschäft und hohe Verluste - aber sie sollen eine Riesen-Bewertung in Erwartung künftiger Erfolge akzeptieren.
Austin - Elon Musks Weltraumfirma SpaceX machte im vergangenen Jahr weniger als 19 Milliarden Dollar Umsatz und steckt tief in den roten Zahlen - und doch will sie zum Börsenstart fast 1,8 Billionen Dollar wert sein. Mit Einnahmen von rund 75 Milliarden Dollar bei einem Ausgabepreis von 135 Dollar wird es zudem der größte Börsengang, den es bisher gab. Und nach dem für Freitag erwarteten Handelsstart könnte die Bewertung angesichts der hohen Nachfrage noch weiter steigen.