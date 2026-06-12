Die Weltraumfirma von Tech-Unternehmer Elon Musk schafft den bisher größten Börsengang, der reichste Mensch der Welt wird damit auch zum ersten Billionär. Ab Freitag kann die Aktie gehandelt werden.
New York - Elon Musks Weltraumfirma SpaceX schreibt Geschichte mit einem Rekord-Börsengang. Das unter anderem für seinen Satelliteninternet-Dienst Starlink bekannte Unternehmen verkaufte rund 555,6 Millionen Aktien zum Ausgabepreis von 135 Dollar - und nimmt damit 75 Milliarden Dollar (64,8 Mrd Euro) ein. Am Freitag kommt die Aktie in den Handel. Beim zuvor größten Börsengang hatte die saudi-arabische Ölfirma Aramco im Jahr 2019 gut 29 Milliarden Dollar eingenommen.