Mut-Mach-Tage in Murr: Lokale Impulse für die Welt von morgen

Sich vom Alltag nicht erschöpfen lassen, sondern mutig und mit Energie die Herausforderungen annehmen. Solche Impulse gab es bei den Mut-Mach-Tagen in Murr.

Manchmal schwappt von kleinen Orten Großes, ja vielleicht sogar Nachhaltiges ins ganze Land über. Möglicherweise ist so etwas am Wochenende in Murr geschehen, nämlich beim Festival der Murrer Mut-Mach-Tage. Auf dem Hermannsplatz in Murr eröffneten der Impulsgeber Jens Kreutzer sowie Dennis Diebke vom Organisationsteam, die dreitägige Veranstaltung über das Wochenende. Sie will als „neue Plattform“ Begriffe wie Mut, Achtsamkeit, Wertschätzung oder auch Gemeinschaftssinn im Bewusstsein der Bevölkerung verankern.