Betrunkener Autofahrer in Kirchberg an der Murr Mann schläft nach Unfall im Auto ein

Erheblichen Schaden richtet ein betrunkener Autofahrer am frühen Donnerstag in Kirchberg an der Murr an. Er rammt Laternen, einen Stein, ein Auto und eine Mauer. Dann findet ihn die Polizei schlafend.