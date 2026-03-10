Ein Mann stürzt im Karlsruher Hauptbahnhof vom Bahnsteig auf die Gleise und wird von einem Güterzug überrollt. Die Polizei geht von einem Unfall aus.

red/dpa/lsw 10.03.2026 - 08:19 Uhr

Ein Mann ist im Karlsruher Hauptbahnhof von einem Güterzug überrollt und tödlich verletzt worden. Der 65-Jährige war in der Nacht vom Bahnsteig auf die Gleise gestürzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Trotz einer Notbremsung und eines lauten Pfeifsignals erfasste der Zug demnach den Mann, der noch am Unfallort seinen Verletzungen erlag.