Wegen der mutmaßlichen Anschläge auf das Hochgeschwindigkeitsnetz der Bahn in Frankreich verspäten sich die Züge von Stuttgart in Richtung Paris massiv. Teilweise entfallen auch Verbindungen. Das ist der aktuelle Stand.

Christian Milankovic 26.07.2024 - 09:43 Uhr

Wegen der mutmaßlichen Anschläge auf das Hochgeschwindigkeitsnetz der Bahn in Frankreich kommen die Züge aus Stuttgart in Paris mit großer Verspätung an.