Festnahme in Elmshorn: 17-Jähriger hatte Kontakt ins Ausland

Ein 17-Jähriger aus Schleswig-Holstein steht unter Terrorverdacht: Er plante nach Erkenntnissen der Ermittler einen Anschlag im Dezember oder Januar. Mit wem stand er im Ausland in Kontakt?

dpa 13.11.2024 - 15:51 Uhr

Kiel/Elmshorn - Der in Elmshorn wegen mutmaßlicher Anschlagspläne festgenommene 17-Jährige hatte Kontakt zu einer noch nicht identifizierten Person im Ausland. Ihm werde vorgeworfen, sich mit dieser Person im Oktober verabredet zu haben, gemeinsam einen terroristischen politischen Anschlag zu verüben, sagte die Leitende Flensburger Oberstaatsanwältin Stephanie Gropp im Innen- und Rechtsausschuss des Landtags. Ziel des Anschlags auf einen unbekannten, willkürlich ausgewählten Personenkreis sei es gewesen, "auf diesem Weg den Märtyrer-Tod zu sterben, also in das Paradies zu gelangen".