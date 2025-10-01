Drei Männer sollen in Berlin Waffen für Anschläge auf jüdische Einrichtungen beschafft haben – nun wurden sie festgenommen. Die Hamas bestreitet jegliche Verbindung zu ihnen.

red/AFP 01.10.2025 - 21:16 Uhr

Nach der Festnahme von drei mutmaßlichen Hamas-Mitgliedern in Berlin wegen möglicher Anschlagsplänen auf jüdische und israelische Einrichtungen hat die Palästinenserorganisation jegliche Verbindung zu den Männern bestritten. Die Hamas habe "keine Verbindung zu den heute in Deutschland festgenommenen Personen", erklärte die Gruppierung am Mittwoch im Gazastreifen. Die Vorwürfe, die Festgenommenen hätten Verbindungen zur Hamas, seien "völlig unbegründet".