Von der Oscar-Nominierung zum Spendenaufruf: Fans wollen Mickey Rourke helfen, Mietschulden zu begleichen. Doch es stellt sich heraus, der Aufruf ist ein Fake. Gesammelt wurde trotzdem viel Geld.
06.01.2026 - 10:26 Uhr
Los Angeles - Der US-Schauspieler Mickey Rourke hat einen Spendenaufruf zurückgewiesen, der eine drohende Zwangsräumung verhindern soll. In einem auf Instagram veröffentlichten Video erklärte der 73-Jährige, er habe damit "überhaupt nichts zu tun". "Ich brauche das Geld von niemandem, ich würde so etwas nicht tun, ich habe zu viel Stolz, das ist nicht meine Art."