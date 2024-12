Mutmaßliche Messerattacke in Stuttgart Unbekannte greifen 17-Jährigen an und verletzen ihn schwer

In der Nacht zum Mittwoch gerät ein 17-Jähriger in der Stadtbahn U2 in Bad Cannstatt mit zwei Unbekannten aneinander. Wenig später treffen sie sich erneut – und das Duo attackiert den Jugendlichen mutmaßlich mit einem Messer.