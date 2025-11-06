In einer Saunalandschaft in Möhringen soll ein 41 Jahre alter Mann zwei junge Frauen sexuell belästigt haben. Eine aufmerksame Besucherin alarmierte die Polizei.

nre 06.11.2025 - 11:42 Uhr

In einer Saunalandschaft an der Plieninger Straße in Stuttgart-Möhringen ist am Mittwochabend ein 41-Jähriger festgenommen worden, nachdem er zwei junge Frauen belästigt haben soll. Nach Angaben der Polizei habe der Mann gegen 19 Uhr die beiden Frauen im Alter von 25 und 26 Jahren angestarrt und sich dabei an seinem entblößten Glied unsittlich berührt.