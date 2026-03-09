In der Mahdentalstraße erleidet ein 66-Jähriger Busfahrer wohl einen medizinischen Notfall. Der Bus prallt gegen einen Baum. Eine 86-jährige Passagierin wird leicht verletzt.

Auf der viel befahrenen Mahdentalstraße in Sindelfingen ist es am Montagvormittag zu einem Busunfall mit Personenschaden gekommen. Wie die Polizei berichtet, war der 66-jähriger Fahrer eines überregionalen Busunternehmens gegen 10.15 Uhr von der Autobahn-Anschlussstelle kommend stadteinwärts unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache über die Gegenfahrbahn hinweg nach links von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte.

Der Fahrer wurde vor Ort durch den Rettungsdienst untersucht und mit bislang unbekannten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Im hinteren Teil des Busses befanden sich nach Polizeiangaben sieben Fahrgäste, von denen eine 86-jährige Passagierin leicht Verletzungen erlitt.

Der entstandene Sachschaden wird auf 10 000 Euro geschätzt. Für die Versorgung der Verletzten musste der Verkehr auf der Mahdentalstraße für rund eine halbe Stunde örtlich umgeleitet werden. Vor Ort waren zahlreiche Feuerwehrkräfte sowie ein Notarzt und ein Rettungswagen im Einsatz. Die Polizei vermutet einen medizinischen Notfall als Unfallursache. Für die Unfallaufnahme und Verkehrsregelung waren zwei Streifen des Polizeireviers Sindelfingen eingesetzt.

Eine Person erlitt nach bisherigen Erkenntnissen bei dem Unfall leichte Verletzungen. Foto: SDMG

Die Straße musste voll gesperrt werden. Der Bus musste abgeschleppt werden. Weitere Informationen zu dem Unfall lagen zunächst nicht vor.