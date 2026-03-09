In der Mahdentalstraße erleidet ein 66-Jähriger Busfahrer wohl einen medizinischen Notfall. Der Bus prallt gegen einen Baum. Eine 86-jährige Passagierin wird leicht verletzt.
09.03.2026 - 12:17 Uhr
Auf der viel befahrenen Mahdentalstraße in Sindelfingen ist es am Montagvormittag zu einem Busunfall mit Personenschaden gekommen. Wie die Polizei berichtet, war der 66-jähriger Fahrer eines überregionalen Busunternehmens gegen 10.15 Uhr von der Autobahn-Anschlussstelle kommend stadteinwärts unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache über die Gegenfahrbahn hinweg nach links von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte.