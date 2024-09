Mutmaßliches Attentat in den USA

Der Ex-Präsident Donald Trump trägt zur Verrohung der Sitten in den USA bei. Das rechtfertigt kein Attentat, muss aber ein Weckruf für ihn sein, meint US-Korrespondent Thomas Spang.

Thomas Spang 16.09.2024 - 18:22 Uhr

Gerade erst behauptete Donald Trump, Flüchtlinge in Springfield würden Haustiere essen – eine glatte Lüge. In der Folge gab es Bombendrohungen gegen lokale Einrichtungen, und rechtsextreme Schlägertrupps verbreiteten Schrecken in der Stadt. Die Hetze des Republikaners rechtfertigt nicht die versuchten Attentate auf ihn. Aber diese Kulisse kann nicht ignoriert werden, weil sie Menschen, die instabil sind, dazu bewegt, Grenzen zu überschreiten.