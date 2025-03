Sophie Ohnmacht ist bescheiden geworden. Ein Besuch auf dem Spielplatz würde ihr schon reichen. Sie sehnt sich danach, mit ihrer Familie nach draußen zu kommen und am Leben ihrer beiden kleinen Kinder teilzuhaben. Doch dafür braucht sie Hilfe. „Ich bin invasiv beatmet, werde über eine Magensonde ernährt, habe einen Dauerkatheter, kann außer eingeschränkt meinem Kopf nichts mehr bewegen.“

Diese Wörter schreibt Sophie Ohnmacht mit den Augen an einem speziellen Computer, was für sie sehr anstrengend ist. Reden kann sie seit ihren jüngsten Operationen nicht mehr. Bei diesen hat sie eine Trachealkanüle bekommen. Das ist ein Kunststoffschlauch, der in einen Luftröhrenschnitt eingesetzt wird und der Beatmung dient. Die Situation macht ihr zu schaffen. „Plötzlich nicht mehr sprechen und essen zu können, ist schon eine große Veränderung“, schreibt sie an ihrem Computer.

Sophie Ohnmacht hat ALS. Die Abkürzung steht für Amyotrophe Lateralsklerose. Bei der Krankheit bilden sich die motorischen Nervenzellen zurück. Eine Lähmung der Muskeln und schließlich eine völlige Bewegungsunfähigkeit sind die Folgen. ALS ist nicht heilbar, die Betroffenen haben meist nur noch wenige Jahre zu leben. Sophie Ohnmacht ist gerade einmal Mitte 30. Die Diagnose bekam sie im August 2023 nur wenige Monate nacht der Geburt ihres zweiten Sohnes. Sie hat einen extrem schnellen Krankheitsverlauf. „Ohne lebensverlängernde Maßnahmen hätte ich nicht mal ein Jahr geschafft.“

So gehen die Kinder mit der Krankheit ihrer Mutter um

Ihre Kinder sind mittlerweile zwei und fünf Jahre alt. Für sie sei es nicht leicht, insbesondere für den Großen, weil er seine Mama auch gekannt habe, als sie noch gesund gewesen sei. Vor allem, dass sie nicht mehr sprechen könne, ist schwierig für die beiden Jungen. „Dass diese Computerstimme Mama sein soll, muss man erst mal verstehen. Ich bin noch sehr langsam mit dem Sprachcomputer, und die Kinder sind dann oft schon wieder weg, bis ich antworte“, übermittelt sie mit dem PC.

Kurz nach Sophie Ohnmachts Diagnose haben sie und ihr Mann eine rauschende Hochzeit gefeiert. Ihren rechten Arm konnte sie damals schon nicht mehr bewegen. Foto: privat

Ihre größte Stütze ist ihr Mann. Kurz nach Sophie Ohnmachts Diagnose haben die beiden noch eine rauschende Hochzeit gefeiert. Nun zerreißt er sich zwischen Arbeit, Haushalt, Kindern und der Pflege seiner Frau. „Und trotzdem schafft er es, alles unter einen Hut zu bringen. Ich bin ihm sehr dankbar und wüsste nicht, wie ich das alles ohne ihn aushalten sollte“, schreibt Sophie Ohnmacht.

Auch viele Freunde halten zu den beiden. „Einige kommen oft vorbei und Freundschaften wurden intensiver“, schreibt Sophie Ohnmacht. Andere hätten sich zurückgezogen. „Das ist zwar nicht leicht, aber ich verstehe das.“ Im Alltag unterstützen können sie oft nicht. „Leider brauchen wir vor allem dann Hilfe, wenn die meisten Leute arbeiten. Deshalb ist es trotz der vielen Helfer schwer.“Doch unter dem Namen „TeamSophie“ hat sich ein Netzwerk zusammengefunden und auf der Online-Plattform Gofundme eine Spendenaktion organisiert. Mit dem Geld sollen die Kinder finanziell abgesichert und ihr Mann entlastet werden.

Krankenhaus war mit der Betreuung überfordert

Sophie Ohnmacht ist froh, nach den beiden jüngsten Operation wieder zu Hause zu sein. Die Zeit im Krankenhaus sei schrecklich gewesen. Sie brauche mittlerweile eine 1-zu-1-Betreuung, und das rund um die Uhr, was natürlich kein Krankenhaus stemmen könne. So sei einfach nicht genug Zeit gewesen, zum Beispiel für die bei ALS-typischen Ansprüche bei der Lagerung oder die Kommunikation, die ja nur noch über den Computer möglich war. Sie verstehe, dass die Situation für das Krankenhaus schwierig gewesen sei. „Mich enttäuscht aber, dass man behandelt wird, als würde man das mit Absicht machen und die Pflegekräfte terrorisieren. Und das, wo man teilweise Stunden in würdelosen Situationen ausharrt.“

Um am Leben ihrer Familie wenigstens noch ein bisschen teilhaben zu können, braucht Sophie Ohmacht Hilfsmittel – die sie nicht bekommt. Erst habe es das Sanitätshaus sieben Monate lang nicht geschafft, einen moderneren Rollstuhl zu beantragen, mit dem sie auch in der Wohnung fahren kann. Dadurch habe sie auch in der Zeit vor den Operationen ausschließlich im Sessel sitzen und weder mit der Familie am Tisch essen, noch mit den Söhnen im Kinderzimmer sein können. Inzwischen sei der neue Rollstuhl zwar beantragt, jedoch habe die Krankenkasse den Antrag abgelehnt. Unsere Redaktion hat die Krankenkasse um eine Stellungnahme gebeten. Aber das Prozedere, das notwendig ist, damit die Kasse mit der Presse spricht, ist für Sophie Ohnmacht mühsam.

Zudem braucht die junge Mutter eine Freizeitassistenz. Monate lang wartete sie auf einen Termin mit dem Sozialamt Stuttgart für eine neue Bedarfsermittlung. Doch auf keine ihrer Nachfragen bekam sie eine Reaktion. „Ich bin ohne Hilfe nicht in der Lage, irgendwelchen Tätigkeiten nachzugehen“, schildert sie ihre Situation. Die Wohnung zu verlassen, sei ihr nur möglich, wenn ihr Mann zu Hause sei und sich nicht um die Kindern kümmern müsse. „Also so gut wie nie“, meint Sophie Ohnmacht. Das letzte Mal draußen war sie am ersten Adventswochenende. Damals brauchte die Familie fast drei Stunden Zeit und viele helfende Hände, um die Mutter in den schweren Rollstuhl und dann von der Dachgeschosswohnung die Treppe hinunter und vor die Tür zu bekommen.

Sozialamt bietet Sophie Ohnmacht ein Gespräch an

Inzwischen hat Sophie Ohnmacht Antwort vom Sozialamt erhalten. Demnach bekommt sie 261 Euro für eine Freizeitassistenz. Wenn sie den gleichen Stundenlohn ansetze wie für die Elternassistenz, reiche das Geld gerade einmal für knapp zwei Stunden Betreuung pro Woche. Das entspreche in etwa der Vorbereitungszeit für ein Mal raus gehen. „Nehmen wir an, ich möchte mit meinen Kindern zwei Stunden auf den Spielplatz, dann kann ich das mit dem genehmigten Budget etwa alle drei Wochen“, schildert Sophie Ohnmacht. Das jetzt nach langem Warten bewilligte Geld entspreche „vielleicht dem Bedarf der ersten und einzigen Bedarfsermittlung vor fast einem Jahr“.

Die Pressestelle der Stadt Stuttgart erklärt schriftlich gegenüber unserer Zeitung: „Frau Ohnmacht erhält bereits umfangreiche Unterstützungsleistungen.“ Zum noch offenen Posten der Freizeitassistenz sei ihr mittlerweile ein Gespräch auf Leitungsebene angeboten worden. „Sollte sich herausstellen, dass ein höherer Bedarf besteht, kann eine Aufstockung geprüft werden“, heißt es in der Stellungnahme.

Bürokratie und Verwaltung mögen notwendig sein, aber für Sophie Ohnmacht ist das unerträglich. „Ich lebe dieses qualvolle Leben, um noch so viel Zeit wie möglich mit meinen Kindern zu haben. Dafür brauche ich Unterstützung, und ich brauche diese Unterstützung jetzt, denn es kann jederzeit zu spät sein“, schreibt Sophie Ohnmacht. So gerne wolle sie mit ihrer Familie noch einmal raus. Und sei es nur ein Ausflug zum Spielplatz um die Ecke.

Seltene Diagnose

Krankheit

ALS ist eine chronische Erkrankung des zentralen Nervensystems, die zu Muskelschwäche und in der Regel binnen zwei bis fünf Jahren zum Tod führt. Die Betroffenen sterben meist an Ateminsuffizienz. In Deutschland leben 6000 bis 8000 Menschen mit ALS. Die Erkrankung wird jährlich bei etwa 2000 Patientinnen und Patienten neu diagnostiziert.

Wohnung

Die Dachgeschosswohnung ist mittlerweile ein Problem. Die Familie sucht eine neue Wohnung, die barrierefrei oder zumindest nur über wenige Stufen zugänglich ist. Das Badezimmer muss ausreichend groß sein, um es mit dem Rollstuhl befahren zu können. Die Wohnung sollte vier Zimmer haben und in Möhringen oder näheren Umgebung sein. Wer helfen möchte, meldet sich per E-Mail an SophieOhnmacht@gmx.de.