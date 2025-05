Viel Herzblut, aber wenig Geld. Acht musikbegeisterte Männer gründeten 1925 den Musikverein Schwaikheim – unterstützt vom Löwenwirt August Lidle, der ihnen das nötige Geld für Instrumente lieh. Gemeinsam mit dem eigenen Ersparten konnte so die Ausstattung finanziert werden. Und schon ein Jahr später spielte die junge Kapelle beim ersten Stiftungsfest auf – der Beginn einer Erfolgsgeschichte, die bis heute fortgeschrieben wird.

Zum hundertjährigen Bestehen lädt der Verein nun zum großen Jubiläumskonzert am 17. Mai in die Gemeindehalle. Dabei präsentieren sich nicht nur alle Gruppierungen des Vereins – es gibt auch eine echte Weltpremiere: Erstmals wird das eigens zum Festjahr komponierte Musikstück aufgeführt. Dafür startet der Verein nun einen Aufruf an alle Musikfreunde.

„Wir wollten es zu diesem für den Musikverein Schwaikheim ganz besonderen Jubiläum nicht bei einer großen Veranstaltung belassen“, sagt Florian Rauscher, der Erste Vorsitzende des Vereins. „Stattdessen wollten wir das ganze Jahr über allen, die Musik lieben, immer wieder Gelegenheit geben, mit uns gemeinsam zu feiern.“ Denn Musik verbindet – im Musikverein Schwaikheim nun schon seit einhundert Jahren. Auch in Zeiten von Internet, YouTube und Spotify bleibt sie hier etwas Besonderes. Oder, wie es Bürgermeisterin Astrid Loff in der Festschrift formuliert: „Musik aus Gemeinschaft, Leidenschaft und Herzblut – das lässt sich eben nicht digital ersetzen.“

Ein Rückblick lohnt sich also – auch auf die musikalische Entwicklung. In der Festschrift, die kürzlich an alle Haushalte verteilt wurde, sind die Gruppen des Vereins ausführlich porträtiert. Das große Blasorchester mit rund 50 Musikerinnen und Musikern bildet das Herzstück, dazu kommen die Jugendkapelle, die Big Band SchwoJazzO und die Fleckenmusik. Besonders in der Nachwuchsarbeit hat der Verein Maßstäbe gesetzt – etwa mit der Bläserklasse in Kooperation mit Schule und Musikschule.

Jubiläumskonzert mit freiem Eintritt

Alle Formationen werden auch beim Jubiläumskonzert am Samstag, 17. Mai, ab 19.30 Uhr in der Schwaikheimer Gemeindehalle zu hören sein. Die Vorbereitungen laufen seit Wochen auf Hochtouren. Kürzlich hat Mathias Mundl, seit 2013 musikalischer Leiter des großen Blasorchesters, für die Register und das Gesamtorchester Sonderproben angesetzt. Für ihn ist klar: Gute Musik entsteht durch Feinarbeit und Hingabe – oder, wie es der indische Dirigent Zubin Mehta einmal formulierte: „Ein Dirigent ist wie ein Gärtner. Er pflanzt, pflegt und lässt die Musik blühen.“

Das Programm umfasst Lieblingsstücke der vergangenen Jahrzehnte – darunter die Ouvertüre „Der Kalif von Bagdad“, der „Florentiner Marsch“, Filmmusik wie „The Rock“ und „Lord Tullamore“. Letzteres war übrigens das erste Stück, das Mundl 2013 als Dirigent in Schwaikheim aufführte. „Wir wollen die Geschichte des Vereins nachzeichnen bei diesem Konzert“, sagt er.

Weltpremiere: Musikstück und Mitmachaktion

Doch zugleich wird auch Geschichte geschrieben: Das eigens zum Jubiläum komponierte Musikstück erlebt an diesem Abend seine Uraufführung. Wie es heißt, steht noch nicht fest – Namensvorschläge kann jeder unter www.musikverein-schwaikheim.de/der-perfekte-titel einreichen. Die beste Idee wird mit einem Essensgutschein für das anstehende Lindenfest am 29. Mai belohnt. Wer sich inspirieren lassen will, hat dazu gleich nach dem Konzert Gelegenheit: Die Big Band unterhält die Besucher mit beschwingtem Sound, bei Gesprächen und einem Gläschen.

Kaum ist das Konzert vorbei, beginnt schon das nächste Projekt: Am 12. Juli hebt sich der Vorhang für ein Musical, das der Musikverein zusammen mit der Ludwig-Uhland-Gemeinschaftsschule auf die Bühne bringt – eine Premiere. „Unsere Idee für eine Koproduktion ist bei der Schule sofort auf offene Ohren gestoßen“, sagt Rauscher. „Von einer solchen Zusammenarbeit profitieren am Ende alle.“

Festumzug und Fleckenfest

Ein großer Festumzug am 20. September soll dann noch einmal alle zusammenbringen. Schon jetzt haben viele Vereine ihre Mitwirkung zugesagt. Und auch beim Fleckenfest ist der Musikverein selbstverständlich mit dabei. „All das wäre nicht möglich, ohne den Einsatz unserer fleißigen Mitglieder und unseren finanziellen Unterstützern“, betont der Vereinsvorsitzende. Das Jubiläum sieht er nicht als Schlusspunkt, sondern als Ansporn – und zitiert in der Festschrift den Schriftsteller Hans Kudszus: „Heute ist immer der Tag, an dem die Zukunft beginnt.“

100 Jahre MV Schwaikheim

Konzert

Das Jubiläumskonzert findet am Samstag, 17. Mai, um 19.30 Uhr in der Gemeindehalle statt. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Lindenfest

Ein Highlight im Jubiläumsjahr ist das Lindenfest am Himmelfahrtstag, 29. Mai. Die Hocketse unter der Erbachlinde findet bei jedem Wetter statt.