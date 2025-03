Eine Frau macht nahe der Leonberger Hoffmannstraße eine bemerkenswerte Entdeckung: einen mehrere Kilo schweren Mineralbrocken. Allerdings hat es der mysteriöse Fund in sich.

Marius Venturini 27.03.2025 - 15:09 Uhr

Zunächst war die Freude über den ungewöhnlichen Fund groß – inzwischen ermittelt jedoch die Polizei. Bereits am 24. Februar hatte eine Frau auf einer Wiese in einem Waldgebiet nördlich der Hoffmannstraße in Leonberg Minerale aufgefunden, die jedoch zwischenzeitlich als giftig eingestuft wurden. Die Finderin hatte die außergewöhnlich aussehende, sogenannte Mineralstufe zunächst mit nach Hause genommen. Als Mineralstufe wird eine Verwachsung von gut ausgebildeten Mineralen oder mehrere feine einzelne Kristalle bezeichnet, die sich meist an Wänden von Hohlräumen oder ähnlichem gebildet haben. Die Frau stellte selbst Nachforschungen zur möglichen Herkunft und Zusammensetzung der Minerale an.