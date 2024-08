Ein Unbekannter wirft die Fenster einer Aussegnungshalle eines Friedhofs in Reichenau mit Steinen ein. Was er dort hinterlässt, gibt Rätsel auf.

red/dpa/lsw 15.08.2024 - 13:20 Uhr

Ein Unbekannter ist in Reichenau (Kreis Konstanz) in die Aussegnungshalle eines Friedhofs eingebrochen. Dort habe er zwei Kerzen am Altar angezündet und ein unleserliches Schriftstück hinterlassen, sagte eine Polizeisprecherin. Auf das Schriftstück seien diverse Symbole gekritzelt worden. Was die Symbole bedeuten, konnte die Sprecherin nicht sagen.