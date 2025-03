Na dann, Prost! In Troja waren die Menschen trunken von Wein

Tübinger Archäologen haben mit chemischen Analysen antiker Becher-Funde erstmals den Nachweis erbracht: In Troja tranken die Menschen Wein. Und: Nicht nur die Oberschicht hatte Zugang zu dem Genussmittel.

Markus Brauer /KNA 27.03.2025 - 13:26 Uhr

Einem Archäologen-Team aus Deutschland ist nach eigenen Angaben erstmals der chemische Nachweis gelungen, dass in der antiken Stadt Troja tatsächlich Wein getrunken wurde. Außerdem fanden die Forscher der Universitäten Tübingen, Bonn und Jena heraus, „dass auch einfache Leute in Troja Wein tranken - nicht nur Angehörige der Elite“, wie die Universität Tübingen am Donnerstag (27. März) mitgeteilt hat.