Nabu-Naturpfad Mittleres Glemstal: So macht Kindern Natur Spaß – „Der vielleicht schönste Weg zur Nippenburg“

Die Nippenburg bei Schwieberdingen gilt als älteste Burganlage in der Region Stuttgart und ist ein beliebtes Ausflugsziel. „Der vielleicht schönste Weg zur Burg führt über den Naturpfad des Nabu“, sagt Yvonne Roscher und lacht. Die 46-Jährige meint den vier Kilometer langen „Naturpfad Mittleres Glemstal“. Eine Projektgruppe des Naturschutzbunds (Nabu) Schwieberdingen-Hemmingen hat ihn neu gestaltet. Yvonne Roscher koordinierte das achtköpfige Team. Ein Jahr lang hat es die neuen Schilder für den Rundweg geplant, vorbereitet und umgesetzt. „Wir haben viel Zeit, Liebe und Herzblut reingesteckt.“