Die Umweltschutzorganisation Nabu vergibt den „Dinosaurier des Jahres“ an die CDU/CSU-Agrarminister. Grund: Sie fordern, das EU-Gesetz zur Wiederherstellung der Natur zurückzunehmen.
Über diesen Preis dürfte sich Peter Hauk nicht freuen. Die Umweltschutzorganisation Nabu hat Baden-Württembergs Agrarminister mit ihrem Negativpreis „Dinosaurier des Jahres“ ausgezeichnet. Diese zweifelhafte Ehre wird ihm stellvertretend für alle Unions-Agrarminister des Landes zuteil, denn die wollen, dass ein umstrittenes EU-Gesetz zur Wiederherstellung der Natur zurückgenommen wird.