Nach 15 Jahren im Amt will Winfried Kretschmann an seinem ersten Tag ohne Regierungsverantwortung vor allem eines: lange im Bett liegen bleiben.
27.03.2026 - 08:54 Uhr
Für den Tag nach dem Ende seiner 15-jährigen Amtszeit hat sich der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) schon etwas vorgenommen. Auf Nachfrage der Katholischen Nachrichten-Agentur, was er denn nach Dienstschluss als Erstes machen werde, antwortete der 77-Jährige knapp: „Ausschlafen“. Voraussichtlich werde er am 12. Mai aus dem Amt scheiden. „Aber das hängt von der Dauer der Koalitionsverhandlungen ab“, sagte der älteste Ministerpräsident Deutschlands.