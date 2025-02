Anfang der 90er Jahre hat Annette Würker-Chong das Asienhaus in Echterdingen eröffnet. Über die Jahre gewann sie Kundinnen und Kunden aus ganz Deutschland. In wenigen Wochen möchte sie in den Ruhestand gehen. Wie sieht dieser aus und was wird aus dem Laden?

Sandra Belschner 06.02.2025 - 13:01 Uhr

Japanische Teeservices in blauen Schattierungen, handgefertigte Skulpturen aus Rosenholz und Fischknochen, alte Opiumpfeifen, bunte Lampen und exotische Lebensmittel stapeln sich in fast bis zur Decke reichenden Regalen. Um all das wabert der süßliche Geruch von Jasmin, alles auf engstem Raum. Inmitten des farbenfrohen Sammelsuriums steht Annette Würker-Chong hinter der Kassentheke und bringt mit ihrem ansteckenden Lachen den kleinen Laden zusätzlich zum Strahlen. Vor 33 Jahren hat die Schwäbin das Geschäft an der Hauptstraße in Echterdingen eröffnet. Der Anfang war eher holprig.