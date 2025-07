Alexander Zverev erlebt in Wimbledon ein Debakel. Erstmals seit sechs Jahren scheitert der Weltranglistendritte bereits in der ersten Runde bei einem Grand Slam.

red/dpa 01.07.2025 - 20:14 Uhr

Alexander Zverev ist beim Rasen-Klassiker in Wimbledon völlig überraschend bereits in der ersten Runde gescheitert. Nach dem Abbruch am Vorabend beim Stand von 1:1-Sätzen verlor der Tennis-Weltranglistendritte mit 6:7 (3:7), 7:6 (10:8), 3:6, 7:6 (7:5), 4:6 gegen den Franzosen Arthur Rinderknech.