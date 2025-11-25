Nach Abfindung bei Mercedes Melina Kreischer eröffnet erstes Lagree-Studio in Stuttgart
Melina Kreischer bringt mit dem ersten Lagree-Studio in Stuttgart einen Fitness-Trend aus L.A. in den Kessel. Was steckt hinter dem Workout?
Lagree kommt aus Los Angeles, ist anders und geht da hin, wo es weh tut – und zwar an die Tiefenmuskulatur. Das gehypte Trend-Workout ist nun auch im Kessel angekommen, Holistic-House-Gründerin Melina Kreischer macht es möglich.