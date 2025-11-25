Nach Abfindung bei Mercedes: Melina Kreischer eröffnet erstes Lagree-Studio in Stuttgart

Lagree kommt aus Los Angeles, ist anders und geht da hin, wo es weh tut – und zwar an die Tiefenmuskulatur. Das gehypte Trend-Workout ist nun auch im Kessel angekommen, Holistic-House-Gründerin Melina Kreischer macht es möglich.

Die sportliche Stuttgarterin hatte lange einen Traum vor Augen – und zwar einen Ort zu schaffen, an dem sie ihre Interessen bündeln und ausleben konnte. Nach zehn Jahren bei Mercedes entschied sie sich für die Abfindung, um ein eigenes Lagree-Studio zu eröffnen.

„Mir war schon lange klar, ich will einen abwechslungsreichen Alltag haben und nicht hauptberuflich Trainerin sein, obwohl ich mich seit meinem 17. Lebensjahr mit den Themen Fitness und Ernährung beschäftigt habe.“

Fitness und Co-Working: Ein neues Konzept für Stuttgart

Lange habe sie keine Vision davon gehabt, wie sie ihre Leidenschaft für Branding/Instagram, ihr Interesse an Interior und eben auch den Spaß am Sport zusammenbringen könnte. „Ich wusste aber, ich will einen Impact auf Menschen haben.“ Und so habe die zertifizierte Fitness-Trainerin begonnen, Pilates zu unterrichten.

„Und dann wusste ich: Okay, das ist genau das, was ich machen muss.“ Und plötzlich ging alles ganz schnell, Business-Plan und Finanzierung waren eingetütet, aber wie kommt man dann an die passende Location? „Das ist tatsächlich das Schwierigste in dieser Stadt.“

Was Melina Kreischer außerdem gefehlt hat, war das Ganzheitliche. Effizient wolle sie sein und nicht viel Zeit verlieren. Warum also nicht Trainingsräume mit einem Co-Working-Space kombinieren?

Der Trainingsraum im Holistic House. Foto: Holistic House

Fitness als Lifestyle: Holistic House setzt neue Trends

Und das, was Melina beschäftigt(e), scheinen sich viele Menschen zu wünschen. Die Branche befindet sich im Wandel, Fitness-Fans geben aber trotz Wirtschaftskrise viel Geld für Sport aus. „Im Holistic House etwa oder auch beim Pilates kostet eine Stunde so viel wie eine komplette Gym-Mitgliedschaft. Leute lieben es einfach, Teil einer Community zu sein.“

Dabei geht es nicht nur um den Sport, sondern eben auch um das Drumherum, genauer: sich in dem freshen Fitness-Set mit den Mädels bei coolem Club-Sound zu bewegen – und sich danach bei einem Matcha noch eine Runde auszutauschen.

Gesundes Clubbing: Fitness und Community im Holistic House

„Es ist ein komplettes Lifestyle-Erlebnis, das dem Clubbing ähnelt, nur dass es eben gesund ist.“ Und so treffen auch plötzlich ganz unterschiedliche Menschen aufeinander. Die, die einfach nur den Community-Gedanken feiern und eine weitere Gelegenheit suchen, „um die Mädels zu treffen“. Und die, die den Sport im Fokus haben und an sich arbeiten wollen.

„Und genau das versuche ich zu kombinieren. Ich habe mit Lagree eine Trainingsmethode gefunden, hinter der ich stehe, weil ich sie verstehe, die von gut ausgebildeten Trainieren unterrichtet wird und für viele unterschiedliche Menschen sein soll.“

Und auch wenn aktuell noch in einer Pop-up-Location zu finden, soll Holistic House schon bald ein Ort werden, an dem Vieles möglich sein wird. Training trifft dann auf Co-Working und erfüllt damit den Wunsch, alles unter einem Dach vorzufinden – die sogenannte „Soho-Houseifizierung“.

Lagree vs. Pilates: Unterschiede im Fitness-Trend erklärt

Aber was ist denn nun Lagree genau und was ist der Unterschied zu Reformer-Pilates? Beides scheint auf den ersten Blick gleich oder eher ähnlich zu sein, doch es gibt tatsächlich nur eine Gemeinsamkeit: Die Workouts finden auf Geräten mit Federwiderstand statt. „Aber die Trainingsmethode ist eine komplett andere“, betont die 31-jährige Gründerin. Der Muskel, erklärt sie genauer, könne auf drei verschiedene Arten trainiert werden:

mit Kraft, weil schweres Gewicht

durch geringeres Gewicht, aber mehr Wiederholung

aufgrund von Time under Tension, also wie lange der Muskel unter Spannung steht

„Und das ist bei Lagree der Fall.“ Beispiel: die klassische Kniebeuge. Anstatt einen Ausfallschritt zu machen und dann wieder hochzukommen, nimmt man sich bei Lagree auf dem Gerät mit Federwiderstand Zeit. Es geht ganz langsam runter und dann auch wieder sehr langsam nach oben. „Und dadurch ist der Muskel lange unter Spannung, fängt an zu zittern, passt sich an und wächst.“

Melina Kreischer während einer ihrer Lagree-Klassen. Foto: Holistic House

„In Shape“: Lagree-Training formt ohne Muskelberge

Die Rede ist hier also von Muskelausdauer, was den netten Nebeneffekt mit sich bringt, dass man zwar durchtrainiert ist und aussieht, aber eben nicht so übertrieben muskulös daherkommt. „Das wissen vor allem Frauen sehr zu schätzen“, weiß Kreischer.

Aber Lagree als Trainingsmethode ist durchaus auch für Männer geeignet, weil es eben auch ein sehr intensives Krafttraining ist. Das bedeutet: der Puls steigt schnell an, man verbrennt sehr viele Kalorien und verbessert seine Ausdauer, gleichzeitig ist es aber wie Pilates gelenkschonend.

Lagree-Training: Effektives Workout in der Mittagspause

Und das alles in knackigen 50 Minuten. Da bietet sich zum Beispiel auch eine Mittagspause ganz gut an, um Lagree zu testen und in seine Fitness-Routine zu integrieren – man kommt raus, powert sich aus und wird mental gefordert.

Die Gründerin von Holistic House ist begeistert, wie gut ihr Studio-Pop-up angenommen wird und wie schnell sich die ersten Kurse gefüllt haben. „Die Methode gibt es tatsächlich seit 25 Jahren und schwappt nun, um beim Thema zu bleiben, langsam hier rüber. In Berlin und München haben innerhalb kürzester Zeit mehrere Studios eröffnet.

„Slow Down“: Lagree-Training bringt Entschleunigung im Sport

„Man muss es einfach mal erleben, dann versteht man’s auch. Wir bewegen uns im Schnitt immer viel zu schnell, deshalb wird man im Training besonders häufig ‚Slow down’ zu hören bekommen.“ Entschleunigung ist und bleibt also ein Thema, auch im Sport.

Holistic House, Kronenstr. 36, Stuttgart-Mitte, wer Lagree mal testen möchte: bis Ende der Woche gilt noch das Eröffnungsangebot: drei Klassen zum Preis von zwei, mehr Infos >>>