Nach knapp fünf Jahren hat sich der „Chief Information Officer“ des Energiekonzerns verabschiedet. Sein Nachfolger ist bereits gefunden. Bei der EnBW ist das Thema Chefsache.

Andreas Müller 05.02.2025 - 09:50 Uhr

Der Energiekonzern EnBW stellt sich im Bereich Digitalisierung und Informationstechnik (IT) personell neu auf. An der Spitze des Bereichs, für den der Vorstandsvorsitzende Georg Stamatelopoulos zuständig ist, gibt es einen Wechsel. Der bisherige „Chief Information Officer“ (CIO) Martin Hölz habe das Unternehmen „auf eigenen Wunsch verlassen, um sich neuen Herausforderungen zu widmen“, bestätigte eine EnBW-Sprecherin. Er sei schon im Oktober 2024 ausgeschieden. „Ein Nachfolger wurde bereits erfolgreich gefunden und wird zeitnah intern kommuniziert“, berichtete die Sprecherin. „Die IT ist entscheidend für die digitale Transformation der Energiewirtschaft“, fügte sie hinzu. „Dabei arbeiten wir im Kunden- wie im Unternehmensinteresse kontinuierlich und setzen dabei insbesondere auf eine datengetriebene IT und einen hohen Digitalisierungsgrad als zentrale Erfolgsfaktoren.“