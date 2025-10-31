Nach drei krankheitsbedingten Konzert-Absagen wird Ayliva ihre Auftritte in Stuttgart nun überraschend doch nachholen. Die Fans der deutschen Sängerin müssen nicht lange warten.

„Stuttgart“ schreibt Ayliva am Donnerstag in ihrer Instagram-Story „ihr werdet euch sehr freuen“. Die Auflösung liefert die deutsche Sängerin aus Recklinghausen auf dem nächsten Slide: „Die krankheitsbedingt ausgefallenen Shows können doch noch in diesem Jahr in der Schleyer-Halle nachgeholt werden.“ Das kommt überraschend, denn nach den drei kurzfristig und krankheitsbedingten Konzert-Absagen für Oktober in Stuttgart teilte Ayliva mit, dass keine Ersatztermine stattfinden werden.

Sängerin Ayliva: „Ich bin so dankbar für eure Geduld“ Jetzt die Wende: „Es war mir und meinem Team eine Herzensangelegenheit, es mit aller Mühe möglich zu machen“, schreibt die 27-Jährige in ihrer Instagram-Story. Und ihre Fans müssen nicht lange warten: Bereits im Dezember sollen alle drei Konzerte in der Hanns-Martin-Schleyer Halle nachgeholt werden:

Show vom 16. Oktober findet am 21. Dezember statt

Show vom 17. Oktober findet am 22. Dezember statt

Show vom 19. Oktober findet am 23. Dezember statt

„Ich bin so dankbar für eure Geduld, eure Liebe und all die Nachrichten in den letzten Wochen“, schreibt die Künstlerin mit dem bürgerlichen Namen Elif Akar. Jetzt freue sie sich auf die Nachholtermine. Alle Informationen zum weiteren Vorgehen finden Aylivas Fans im Laufe der kommenden Woche auf ihrer Website und auf der Ticketplattform Eventim. „Es wird kuschelig und wunderschön“, kündigt die Sängerin an.

Seit Ende August auf Tour

Drei Länder

Seit Ende August ist Ayliva auf Tournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Dabei stand sie unter anderem je drei Mal in Frankfurt, Berlin und Hamburg auf der Bühne. In der Kölner Lanxess-Arena gastierte sie sogar vier Mal.

Songs

Aylivas Songs werden auf Spotify zig-Millionen-fach gestreamt. Ihr Video zur aktuellen Single „Wie?“ ist auf YouTube bereits 13 Millionen Mal aufgerufen worden.