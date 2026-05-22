Nach einem abgewendetem Streik dürften die Samsung-Mitarbeiter der Halbleiterabteilung nun eine riesige Summe erhalten. Hintergrund sind Rekordgewinne des Unternehmens.
22.05.2026 - 07:25 Uhr
Seoul - Über eine Jahresprämie von umgerechnet mehreren Hunderttausend Euro pro Kopf stimmen die Mitglieder der Samsung-Gewerkschaft nach einem abgewendeten Generalstreik ab. Die Abstimmung über eine vom Management vorgestellte Einigung solle noch bis zum 27. Mai andauern, meldete Südkoreas amtliche Nachrichtenagentur Yonhap.