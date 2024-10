Nachholtermin steht fest: US-Präsident Biden kommt am Freitag nach Berlin

Nach der kurzfristigen Absage des Deutschland-Besuchs von US-Präsident Joe Biden steht nun der Nachholtermin: Biden wird am Freitag in Deutschland erwartet, wie die Nachrichtenagentur AFP am Sonntag aus Berliner Regierungskreisen erfuhr.

red/dpa 13.10.2024 - 13:50 Uhr

