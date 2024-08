In Österreich wurden mehrere Konzerte des US-Superstars wegen der Gefahr eines Terroranschlags abgesagt. Jetzt soll die 34-Jährige ihre Tournee in der britischen Hauptstadt fortsetzen.

red/dpa 14.08.2024 - 17:43 Uhr

Nach den Konzertabsagen in Österreich wegen Terrorgefahr soll US-Musikerin Taylor Swift ihre Tournee in London fortsetzen. Fünf Konzerte sind im Wembley-Stadion geplant. Die 34-Jährige soll dort am Donnerstagabend erstmals wieder auf der Bühne stehen, sie hatte bereits im Juni mehrere Konzerte in London gespielt.