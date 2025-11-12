Nach der Absage des VfB-Weihnachtssingens ist der Ansturm auf das Weihnachtssingen im Gazi-Stadion riesig. Sitzplätze sind ausverkauft, Stehplätze auf der Osttribüne noch verfügbar.
12.11.2025 - 10:09 Uhr
Die Nachfrage ist riesig, aber es sind noch Karten erhältlich: Für das diesjährige Weihnachtssingen im Gazi-Stadion auf der Waldau sind keine Sitzplätze mehr verfügbar, im Stehplatzbereich gibt es aber durchaus noch Karten. Am 21. Dezember werden Fans gemeinsam mit Patrick Bopp, Landeskirchenmusikdirektor Matthias Hanke und der Begleitband des Weihnachtssingens Weihnachtslieder singen.