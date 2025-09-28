Der Ticketverkauf für eine Veranstaltung des Verschwörungsideologen Ken Jebsen in Ludwigsburg läuft bereits. Andere Städte hatten Auftritte verhindert. Was sagt Ludwigsburg dazu?
28.09.2025 - 11:09 Uhr
Der Verschwörungsideologe Ken Jebsen plant, am 21. November nach Ludwigsburg zu kommen. Auf der Veranstaltungswebseite werden Tickets für 29,90 Euro angeboten. Der Veranstaltungsort wird dem Ticketkäufer zwei Tage vor der Veranstaltung bekannt gegeben. Zuerst berichtete der Zeitungsverlag Waiblingen darüber.