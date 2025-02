Weltmeister Markus Baur wird Sportdirektor in der dritten Liga

Neue Aufgabe für Markus Baur: Der ehemalige Trainer des TVB Stuttgart und von Frisch Auf Göppingen steigt in der neuen Saison bei der HG Saarlouis ein.

Jürgen Frey 20.02.2025 - 19:38 Uhr

Als Spieler war Markus Baur Europameister 2004 und Kapitän der Weltmeister-Mannschaft von 2007, danach unter anderem Trainer beim TVB Stuttgart (2016 bis 2018) und zuletzt von November 2022 bis Juni 2024 Coach bei Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen. In der kommenden Saison nimmt der 54-Jährige eine Aufgabe in der dritten Liga an.