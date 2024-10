Am Sonntag hatten Sylterinnen und Sylter ihren Bürgermeister vorzeitig abgewählt. Das Abstimmungsergebnis sowie der Ruhestand von Nikolas Häckel sind jetzt amtlich - und sein Weg ins Kloster frei.

dpa 02.10.2024 - 19:26 Uhr

Sylt (dpa/lno) - Nach seiner Abwahl ist Nikolas Häckel (parteilos) am Mittwochabend vom Gemeindeabstimmungsausschuss im Rathaus in Westerland offiziell in den einstweiligen Ruhestand versetzt worden. Außerdem hatten die neun Mitglieder das vorläufige Abstimmungsergebnis geprüft und beschlossen - das damit jetzt amtlich ist. Es habe bei der Abstimmung und Auszählung keine Bedenken hinsichtlich Vollständigkeit und Ordnungsmäßigkeit gegeben, sagte Florian Korte, Sprecher der Gemeinde Sylt, der Deutschen Presse-Agentur.