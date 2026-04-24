Förmliche Segnungen von homosexuellen Paaren stoßen im Vatikan auf Unmut. Wie das Bistum Rottenburg-Stuttgart auf die Äußerung von Leo XIV reagiert.
24.04.2026 - 17:02 Uhr
Das Bistum Rottenburg-Stuttgart betont nach ablehnenden Worten von Papst Leo XIV. zu förmlichen Segensfeiern für homosexuelle Paare die Notwendigkeit von Gesprächen mit dem Vatikan. „Die Diözese nimmt die Äußerungen von Papst Leo XIV. ernst. Sie zeigen, dass es in dieser Frage zwischen Rom, der Deutschen Bischofskonferenz und den Ortskirchen weiterhin einen Dialog braucht“, sagte eine Bistumssprecherin am Freitag in Rottenburg auf Anfrage der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA).