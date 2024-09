Am Montagabend haben Menschen in Stuttgart gegen rechts demonstriert. Aufgerufen hatte das Antifaschistische Aktionsbündnis Stuttgart.

Die Wahlergebnisse aus Sachsen und Thüringen haben auch in Stuttgart für viel Gesprächsstoff gesorgt. Die Alternative für Deutschland (AfD) konnte bei den Landtagswahlen am Sonntag ordentlich zulegen – in Thüringen ist sie sogar stärkste Kraft. Das Antifaschistische Aktionsbündnis Stuttgart (AABS) hatte daher noch am Sonntagabend eine Kundgebung angekündigt, um gegen rechts zu demonstrieren.