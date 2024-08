Der Tempelberg in Jerusalem gilt als Pulverfass. Demonstrative Besuche und Gebete radikaler Israelis provozieren Palästinenser und die arabische Welt. Kritik kommt jetzt auch von überraschender Seite.

red/dpa 14.08.2024 - 21:53 Uhr

Ranghohe Rabbiner in Israel haben in einer ungewöhnlichen Botschaft an die arabische Welt den provokativen Besuch des rechtsextremen Polizeiministers Itamar Ben-Gvir auf dem Tempelberg verurteilt. In einem Video mit arabischen Untertiteln sprachen sich fünf jüdische Gelehrte grundsätzlich gegen den Besuch von Juden auf der Anlage in Jerusalem aus.