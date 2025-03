Nach Amokfahrt in Mannheim Helfender Taxifahrer will nicht gefeiert werden: „Ich bin kein Held. Ich bin ein Muslim“

Bei der tödlichen Fahrt in Mannheim an Rosenmontag spielte ein Mann eine ganz entscheidende Rolle: Er hinderte den 40-Jährigen an der Weiterfahrt. Nun erzählt er, was ihn dazu bewegt hat.