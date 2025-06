Wenige Tage nach dem Amoklauf in Graz plant die Regierung in Österreich strengere Waffenregeln. Sie sollen schon in Kürze greifen.

red/AFP 14.06.2025 - 19:00 Uhr

Nach dem Amoklauf an einer Schule in Graz mit zehn Toten plant die österreichische Regierung eine Verschärfung des Waffenrechts. Wie die österreichische Nachrichtenagentur APA am Samstag unter Berufung auf das Bundeskanzleramt in Wien berichtete, sollen unter anderem die Voraussetzungen für den Waffenbesitz verschärft und der Zugang für bestimmte Personengruppen eingeschränkt werden. Das Maßnahmenpaket soll demnach schon kommende Woche auf den Weg gebracht werden.