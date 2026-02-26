 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart

  4. „Ohrabbeißer“ geht gegen Haftstrafe in Berufung

Nach Amtsgerichts-Urteil „Ohrabbeißer“ geht gegen Haftstrafe in Berufung

Nach Amtsgerichts-Urteil: „Ohrabbeißer“ geht gegen Haftstrafe in Berufung
1
Vor einigen Jahren: der Polizeieinsatz gegen de „Ohrabbeißer“ Foto: 7aktuell.de/Oskar Eyb

Acht Monate Haft ohne Bewährung hatte das Amtsgericht gegen einen Ex-AfD-Bezirksbeirat verhängt. Nun geht der Prozess in eine neue Runde vor dem Landgericht.

Titelteam Stuttgarter Zeitung: Andreas Müller (mül)

Das Strafverfahren gegen den als „Ohrabbeißer“ bekannt gewordenen einstigen AfD-Bezirksbeirat Markus P. geht in eine weitere Runde. Gegen das Urteil des Amtsgerichts Stuttgart Bad Cannstatt, das wegen dreifacher Körperverletzung eine Freiheitsstrafe von acht Monaten ohne Bewährung verhängt hatte, haben P. und die Nebenkläger fristgerecht Berufung eingelegt. In der Folge komme der Fall jetzt vor das Landgericht Stuttgart, wie eine Sprecherin mitteilte; die Akten würden nun dorthin übermittelt. Damit bleibe P. zunächst der Antritt der Haft erspart, die erst nach Rechtskraft des Urteils vollstreckt werde.

 

Der Verteidiger des AfD-Mannes, der wegen Gewaltdelikten bereits mehrere Jahre im Gefängnis saß, hatte vor dem Amtsgericht eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten zur Bewährung beantragt. Er lehnte es grundsätzlich ab, gegenüber unserer Zeitung Stellung zu nehmen. Bei der Berufung dürfte es ihm darum gehen, dass die Strafe reduziert und zur Bewährung ausgesetzt wird. Für die AfD hat die Verlängerung den Vorteil, dass sie vor der Landtagswahl nicht mehr über den Umgang mit ihrem Mitglied entscheiden muss. Etwaige Konsequenzen waren stets von einer rechtskräftigen Entscheidung abhängig gemacht worden, die nun erst nach dem Wahltermin am 8. März kommt.

Nebenkläger monieren mangelnde Reue

Nebenkläger in dem Verfahren war ein Paar aus der Schweiz; der Mann und die Frau sollen von dem Verurteilten spätnachts in einer Gaststätte nahe der MHP-Arena, dem Stadion des VfB Stuttgart, geschlagen worden sein. Mit der Berufung geht es ihnen darum, eine höhere Strafe zu erwirken. P. habe vor Gericht keine Reue gezeigt und zudem zweifelhafte Aussagen gemacht, begründete die Frau den Schritt. Zudem wolle man, dass weitere Zeugen gehört und zusätzliche Beweismittel berücksichtigt würden.

Unsere Empfehlung für Sie

Strafverfahren gegen Mandatsträger: Wenn AfD-Politiker in das Visier der Justiz geraten

Strafverfahren gegen Mandatsträger Wenn AfD-Politiker in das Visier der Justiz geraten

Die AfD propagiert Recht und Ordnung. Nun kommt ein Ex-Bezirksbeirat wegen Körperverletzung vor Gericht. Wie geht die Partei mit Strafverfahren gegen Mandatsträger um?

Zugunsten von P. hatte vor dem Amtsgericht seine Begleiterin an dem fraglichen Abend ausgesagt; sie soll sich allerdings in Widersprüche verwickelt haben. Gegen die Zeugin sei bis jetzt kein Verfahren wegen Falschaussage eingeleitet worden, teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft mit. Man überprüfe ihre Aussage aber nochmals, sobald das schriftliche Urteil und das Protokoll der Hauptverhandlung vorlägen. Eine weitere Anzeige gegen P. wegen Körperverletzung werde noch von der Polizei geprüft. Dabei soll ein Mitglied des AfD-Kreisvorstands geschlagen worden sein. Auch in dem bei Gericht anhängigen Fall war ein Geschädigter ein Parteifreund, der inzwischen aber ausgetreten ist.

P. hatte vor Jahren einem städtischen Vollzugsbediensteten das halbe Ohr abgebissen und einen weiteren Kollegen attackiert. Dafür wurde er zu sechs Jahren Haft verurteilt. Die Stadt hatte seine Bestellung als Bezirksbeirat widerrufen, nachdem sie wegen einer Übermittlungspanne erst aus der Zeitung von der Strafe erfahren hatte.

Weitere Themen

VfB gegen Celtic Glasgow: Fußball, wie er sein soll: Tausende Schotten feiern in Stuttgart

VfB gegen Celtic Glasgow Fußball, wie er sein soll: Tausende Schotten feiern in Stuttgart

Mehr als 3000 Anhänger von Celtic Glasgow haben am Donnerstag die Stuttgarter Innenstadt gefüllt – laut, fröhlich, friedlich. Und gemeinsam mit den VfB-Fans gefeiert.
Von Jürgen Bock
Stuttgart 21: Hermann: „Was bei Stuttgart 21 durchsickert, tritt auch ein“

Stuttgart 21 Hermann: „Was bei Stuttgart 21 durchsickert, tritt auch ein“

Nach neuen Hinweisen auf Verzögerungen bei S 21 reagiert das Projektumfeld alarmiert: Noch arbeitet die Bahn das Debakel auf, aber bei Land und Region ist die Geduld nicht unendlich.
Von Christian Milankovic
Nach Amtsgerichts-Urteil: „Ohrabbeißer“ geht gegen Haftstrafe in Berufung

Nach Amtsgerichts-Urteil „Ohrabbeißer“ geht gegen Haftstrafe in Berufung

Acht Monate Haft ohne Bewährung hatte das Amtsgericht gegen einen Ex-AfD-Bezirksbeirat verhängt. Nun geht der Prozess in eine neue Runde vor dem Landgericht.
Von Andreas Müller
Flughafen Stuttgart: Liveblog: Lage normalisiert sich – Reisende sollen sich über Flüge informieren

Flughafen Stuttgart Liveblog: Lage normalisiert sich – Reisende sollen sich über Flüge informieren

Ein Polizeieinsatz am Stuttgarter Flughafen sorgt am Donnerstag für Aufregung. Wir begleiten die aktuellen Entwicklungen mit einem Liveblog.
Von Florian Dürr, Christian Milankovic, Matthias Kapaun, Philip Kearney
Veranstaltung in Stuttgart: Zwischen Familie und Lebenswerk: Spitzenköche geben Einblick ins Family Business

Veranstaltung in Stuttgart Zwischen Familie und Lebenswerk: Spitzenköche geben Einblick ins Family Business

Wie der Spagat zwischen Familie und Arbeit gelingt, wenn man gemeinsam ein Gastro-Unternehmen führt? Dazu gaben Spitzenköchinnen- und Köche beim Talk unserer Zeitung Einblicke.
Von Nina Scheffel
Filmdreh in Stuttgart: Für eine schwarze Komödie fallen im Barbershop auch nachts die Haare

Filmdreh in Stuttgart Für eine schwarze Komödie fallen im Barbershop auch nachts die Haare

Ein Stuttgarter Herrensalon wird zur nächtlichen Filmkulisse. Tito Uysal dreht hier seinen Abschlussfilm und erzählt vom Safe Space und den Ängsten einer migrantischen Community.
Von Andrea Kachelrieß
Neue Hiobsbotschaft: Stuttgart 21 wird wohl frühestens 2029 fertig

Neue Hiobsbotschaft Stuttgart 21 wird wohl frühestens 2029 fertig

Unter den Projektpartnern kursiert ein neues Eröffnungsdatum für Stuttgart 21. Demnach geht der Bahnhof nicht vor 2029 in Betrieb – die Lage ist ernster als angenommen
Von Christian Milankovic
Extremsportler Jonas Deichmann: In seinem neuen Großprojekt geht es rund – „Around Europe“

Extremsportler Jonas Deichmann In seinem neuen Großprojekt geht es rund – „Around Europe“

Der in Stuttgart geborene Ausnahmesportler Jonas Deichmann kehrt zu seinen Wurzeln zurück. Bei seinem neuen Abenteuer kommt er ohne Begleittross aus. Allein sein wird er aber nicht.
Von Tom Hörner
Großdemo in Stuttgart am Samstag: Tausende Teilnehmer in der Innenstadt erwartet

Demo in Stuttgart Großdemo am Einkaufs-Samstag – Tausende Teilnehmer in der Innenstadt erwartet

Verdi und IG Metall rufen am 28. Februar zu einer Demo in der Stuttgarter Innenstadt auf, Tausende Teilnehmende werden erwartet. Worum es geht - und ab wann mit Einschränkungen zu rechnen ist.
Von Daniel Gräfe
Einsatz am Stuttgarter Flughafen: Polizei räumt Teile des Flughafens – Flugverkehr eingeschränkt

Einsatz am Stuttgarter Flughafen Polizei räumt Teile des Flughafens – Flugverkehr eingeschränkt

Ein Einsatz der Bundespolizei sorgt derzeit am Stuttgarter Flughafen für Einschränkungen im Flugverkehr. Was bislang bekannt ist.
Von Matthias Kapaun
Weitere Artikel zu Stuttgart Alternative für Deutschland Amtsgericht Urteil Körperverletzung Berufung Landgericht Exklusiv
 
 